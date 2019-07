Inter, Lukaku parte per la tournée con lo United e spunta la Juve

© foto di Imago/Image Sport

Si tinge di giallo la questione legata a Romelu Lukaku. L’attaccante del Manchester United ha già dato gradimento all’Inter ma, secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport volerà in Australia con i Red Devils di Solskjaer. Escludere il belga dalla lista dei convocati, si legge sempre sul quotidiano, avrebbe significato mettersi in una posizione di debolezza mentre il club inglese ha voluto dimostrare fermezza nelle sue decisioni per il cartellino: 85 milioni di euro.

Operazione di disturbo - Sullo sfondo, si continua a leggere, la Juventus si starebbe muovendo per il giocatore ma in casa nerazzurra non ci sarebbe preoccupazione visto che c’è il sì dello stesso attaccante. La motivazione di questa azione di disturbo sarebbe quella di forzare Marotta e Ausilio ad arrivare a Lukaku così da poter poi liberare Mauro Icardi.