Inter, Lukaku: "Preoccupato di non essere primo in classifica? Mancano ancora 13 giornate"

Romelu Lukaku ha accettato di rispondere ad alcune domande dei tifosi sul suo profilo Twitter, con l'attaccante dell'Inter che ha subito sottolineato un aspetto importante: "E’ molto difficile per me in questo momento godermi le cose quando ci sono ancora persone che stanno morendo. Molte altre non possono riprendere la loro vita normale".

Spazio poi ad argomenti più leggeri. La sua località di vacanze preferita è Los Angeles, "vorrei andare alle Maldive un giorno. Ma è una meta per le coppie, io sono single quindi non ci vado". I rapper preferiti sono "quelli della vecchia scuola. Due sono americani e sono noti 2pac e Snoop Dogg. In questo momento mi piace Meek Mill". Per poi finire con una battuta (strizzando l'occhiolino, ndr): "Preoccupato di non essere primo in classifica? Mancano ancora 13 giornate...".