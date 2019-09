© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella lunga intervista rilasciata a Rolling Stones, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku si è soffermato molto sull'esultanza dopo il gol al Lecce, con l'inchino rivolto verso i tifosi nerazzurri. Interrogato su quanti altri inchini può promettere di fare per i fan, il belga ha così risposto: "Non lo so. La prossima volta cercherò di fare un'esultanza che la gente possa riconoscere come la mia esultanza. Ma di certo l'inchino ritornerà", riporta Fcinternews.it.