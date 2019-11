© foto di www.imagephotoagency.it

A parlare al termine del match contro il Bologna, in casa Inter, c'è anche il match winner Romelu Lukaku. Queste le sue parole a InterTV: "Felice per la vittoria, io penso solo a fare gol e a far vincere la squadra. Quanto pesava il rigore? Niente. Oggi un gran primo tempo, ma quando non fai gol diventa difficile. Poi è anche arrivato il loro gol. Ma negli ultimi 20 minuti ha fatto la differenza la nostra intensità. Ancora a segno fuori casa? Per me l'importante è lavorare tutti i giorni e aiutare la squadra, con gol e assist. Oggi sono molto contento per i 3 punti, poi sono un attaccante e devo fare gol. Lautaro e io facciamo un grande lavoro per la squadra ed è tutto più facile quando si lavora insieme".