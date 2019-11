Inter, Lukaku quasi perfetto: Conte aspetta i suoi gol in Champions

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Romelu Lukaku sta vivendo un momento brillante. Segna con l'Inter (9 gol in 12 partite di Serie A) e fa lo stesso con la maglia della Nazionale (4 reti stagionali). 13 centri in 15 match giocati. Il gigante di Anversa è entrato appieno nei cuori dei tifosi nerazzurri, proprio come aveva fatto con chi, su tutti, lo ha voluto a Milano. Antonio Conte ha costruito su Big Rom la nuova era interista, la sua avventura alla guida dei nerazzurri. Il belga sta ripagando la fiducia a suon di gol, con l'atteggiamento del leader di un gruppo mai tanto unito negli ultimi anni. Alla squadra Romelu ha portato ben 11 punti in classifica attraverso i suoi gol e assist (Opta). Risulta essere l'esordiente del massimo campionato italiano più incisivo con 9 reti realizzate, almeno cinque in più di ogni altro (al secondo posto Alfredo Donnarumma a quota 4 gol). Perfetto, o quasi. In effetti per essere davvero ritenuto tale, Lukaku dovrà bucare le porte dei prossimi avversari in Champions League. Ovvero quella di Kolar, numero uno dello Slavia che la truppa di Conte andrà a sfidare a Praga prossima settimana, e di Ter Stegen che con Messi chiuderà a San Siro la fase a gironi. L'Inter ha un estremo bisogno dei gol dell'ex United per sperare negli ottavi. Vale una bella fetta di stagione, vale un investimento mai fatto prima nella storia interista, vale per raggiungere la perfezione alla prima stagione con la maglia nerazzurra.