Inter, Lukaku: "Qui si lavora duro. Sono a Milano per vincere"

© foto di Dimitri Conti

Romelu Lukaku, nuovo attaccante dell'Inter, ha parlato a Otro rilasciando alcune brevi battute: "Gli allenamenti sono molto diversi rispetto all'Inghilterra, si lavora molto di più. Milano mi piace, è una bella città, ma non sono venuto qui per questo, sono qui per aiutare la squadra a vincere qualcosa".