Inter, Lukaku rientrerà in anticipo: non giocherà Kazakistan-Belgio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Belgio nella serata di ieri ha staccato ufficialmente il pass per Euro 2020. Grazie alla larga vittoria contro San Marino, i Diavoli Rossi hanno ottenuti per primi la qualificazione alla competizione continentale. Nel prossimo match, il Belgio sarà impegnato contro il Kazakistan, una trasferta a cui non prenderà parte Romelu Lukaku, ieri autore di una doppietta: "Domani (oggi, ndr), restero qui e lavorerò sul mio gluteo - ha detto nel post-gara. Voglio recuperare per giocare di nuovo al 100%".