Inter, Lukaku rimane in lista. Sondaggio col Tottenham per Eriksen

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tanti i nomi fatti da Tuttosport per il mercato dell'Inter dopo il viaggio in Inghilterra di Piero Ausilio: per quanto riguarda l'attacco, ribadito l'interesse per Romelu Lukaku - il belga è nella lista per il dopo Icardi - e ha chiesto informazioni su Christian Eriksen. Il fantasista danese potrebbe lasciare il Tottenham e secondo il quotidiano torinese, il Real Madrid non è più destinazione scontata: i nerazzurri infatti vogliono un grande acquisto a centrocampo e, seppur in ruoli diversi, c'è considerare l'addio quasi scontato di Ivan Perisic.