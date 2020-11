Inter, Lukaku rischia di saltare anche la sfida con l'Atalanta

Dopo la gara di ieri per sul campo del Real Madrid, l'Inter rischia di dover rinunciare a Romelu Lukaku anche per la sfida con l'Atalanta, l'ultima prima della sosta. La sua presenza è un dubbio anche perché il rischio di portarlo al Gewiss Stadium porterebbe come principale effetto collaterale la precettazione del Belgio per l’amichevole con la Svizzera (mercoledì 11) a cui seguiranno i match di Nations League con Inghilterra (domenica 15) e Danimarca (mercoledì 18). L’Inter ha chiesto ufficialmente per bocca di Beppe Marotta tutela per i propri giocatori anche perché è reduce da un tour de force molto difficile iniziato con le sei positività al Covid a cui si è aggiunto il caso Hakimi. Lo riporta Tuttosport.