Romelu Lukaku salterà la sfida con i nerazzurri, primo impegno di International Champions Cup della squadra guidata da Antonio Conte. Come riportato dal sito ufficiale del Manchester United sarà difficile vedere il calciatore belga in campo contro i nerazzurri. "Non è pronto", questa la motivazione ufficiale da parte della compagine inglese, ma ormai le strade tra il centravanti e il Man United sono divise.