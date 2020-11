Inter, Lukaku scalpita per tornare in campo: Conte e i compagni hanno bisogno di lui

Quello di Romelu Lukaku sarà senza ombra di dubbio il rientro più importante in casa Inter dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di quanto il belga sia fondamentale per Antonio Conte. Senza di lui sono infatti arrivati soltanto due pareggi e una sconfitta in tre partite, con il numero 9 che adesso scalpita per tornare a vestire la maglia da titolare. Lautaro aspetta di ritrovare il suo partner e anche i compagni lo vogliono in campo, per l'aiuto che dà a tutta la squadra.