© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Romelu Lukaku ha commentato ai microfoni di InterTV. il successo contro il Cagliari: "Sono molto contento per la vittoria di squadra. Per noi è stata una partita difficile: c'è stato da combattere, ma alla fine siamo comunque riusciti a vincere. Mi fa piacere anche per i tifosi. Segnare con la maglia dell'Inter è una sensazione bellissima. Il mio bottino personale è buono, proverò a continuare così. Lautaro? Tutto va bene con lui. Penso che l'intesa sarà migliore con il passare del tempo. Sono molto contento per lui: ha segnato un ottimo gol. Bisogna lavorare bene, dopo la sosta, per preparare le prossime partite contro Udinese e Slavia Praga".