Inter, Lukaku: "Sono un uomo in missione. La delusione del Mondiale ha portato tanta energia"

Romelu Lukaku si racconta a Bleacher Report durante una partita a Call of Duty. L'attaccante nerazzurro, nel corso della diretta streaming, ha parlato del suo approdo i nerazzurro dopo la travagliata stagione con il Manchester United: "Sono un uomo in missione", ha detto il belga. La delusione per l'eliminazione dal Mondiale è stata grande, anche perché siamo arrivati davvero vicini ad una traguardo incredibile per una Nazionale di soli 11 milioni di abitanti. Questa cosa mi ha colpito. Quando mi sono trasferito all'Inter avevo dentro tutta questa energia che intanto era cresciuta. Ed ero un uomo in missione. Mi dicevo: 'ok, questo sono io, andiamo'".