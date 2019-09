© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sua intervista con ESPN, Romelu Lukaku analizza anche il rapporto con Lautaro Martinez, il suo compagno d'attacco "designato" e con cui sembra avere già un discreto feeling: "Posso giocare di prima per lui e muovermi, inserirmi negli spazi per avere la palla di ritorno. Se analizzi le squadre di Conte, c'è tanto dietro ogni giocata. Quando la palla è in una certa zona, si fa un certo movimento. Se io ne faccio uno, Lautaro può farne uno opposto, e viceversa. Dobbiamo conoscere alla perfezione dove dobbiamo essere. Stiamo imparando. Ma dobbiamo muoverci nella maniera giusta. E dobbiamo mettere in chiaro che ogni volta che si gioca con l'Inter è una battaglia".