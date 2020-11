Inter, Lukaku suona la carica: "La strada è ancora lunga, torneremo in pista"

"La strada è ancora lunga...torneremo in pista". Romelo Lukaku non si abbatte e affida al suo profilo Instagram tutta la sua voglia di rivalsa dopo il periodo complicato per i nerazzurri, che ieri sono stati fermati dall'Atalanta al Gewiss Stadium di Bergamo. L'attaccante belga è tornato in campo dopo l'infortunio ma non è riuscito ad aiutare la squadra dopo il pari di Miranchuk.