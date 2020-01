© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite del football podcast di Sky Sports UK, l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku ha parlato tra le altre cose anche di Euro 2020: "Se seguo ancora i miei vecchi club? Sì, seguo i risultati di Everton, Manchester United, Chelsea. E ovviamente l'Anderlecht, che è la mia squadra".

Euro 2020 è dietro l'angolo. Forse non ci pensi, ma fare bene anche lì è un tuo obiettivo?

"Per quanto mi riguarda, spero che tutti i miei compagni di nazionale arrivino a fine stagione nel migliore dei modi a livello fisico. E magari dopo aver vinto, perché questo ti dà sicurezza. E poi vedremo come andrà, se tutti avremo avuto un buon finale di stagione affronteremo l'Europeo nel migliore dei modi".