Inter, Lukaku: "Un club di Bundes dovrebbe pagare un giocatore 100 mln"

© foto di Dimitri Conti

Ospite del portale tedesco T-Online, il neo acquisto dell'Inter Romelu Lukaku parla così della Bundesliga e della difficoltà ad attirare campioni nella massima lega teutonica: "La Bundesliga è uno dei tornei più interessanti perché ci sono squadre come il Borussia Dortmund o lo Schalke 04, dove si possono vedere molti giovani talenti. Penso che i club della Bundesliga dovrebbero rompere la barriera. Forse una squadra dovrebbe pagare più di 100 milioni di euro per un giocatore. Tuttavia, rispetto anche il fatto che vogliano far crescere giocatori delle proprie accademie. Queste sono le prossime grandi superstar. Witsel? Axel è uno dei miei migliori amici e ci parliamo quasi ogni settimana. È un peccato che non abbia vinto il campionato la scorsa stagione. Ma è un giocatore ambizioso e concentrato sulla conquista del titolo".