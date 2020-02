Inter, Lukaku verso il derby: "Ibrahimovic grande campione, lo rispetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"È stata un'emozione grande segnare contro il Milan perché per me è sempre stato un sogno giocare nell'Inter". In vista del derby di ritorno, Romelu Lukaku parla così a Tiki Taka: "Ibrahimovic? Un grande campione, lo rispetto. Ai tempi del Manchester United mi sono potuto allenare ogni giorno con lui, per me era la cosa più bella. E' un grande professionista, normale che faccia ancora belle cose a 38 anni", alcune delle dichiarazioni dell'attaccante nerazzurro.