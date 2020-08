Inter, Lukaku: "Vogliamo vincere. Lo United? Hanno fatto un'ottima stagione"

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, è intervenuto al termine del match contro lo Shakhtar. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport: "Stiamo lottando ancora per un titolo, manca una partita ma vogliamo vincere. Sappiamo che il Siviglia è una grandissima squadra, dobbiamo recuperare e poi ci prepareremo al meglio per la gara di Colonia".

Si aspettava lo United in finale?

"Lo United ha fatto di tutto per arrivare in finale, hanno fatto una ottima stagione. Solskjær ha fatto bene, ottima stagione per loro, Greenwood sta emergendo e non solo lui: gli auguro una grande stagione l'anno prossimo".