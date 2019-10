Inter, lunedì il bilancio. Sarà rosso per 40 milioni, ma con fatturato record

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tempo di bilanci in casa Inter, come sottolinea Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna. Lunedì, infatti, si terrà l'assemblea degli azionisti in cui sarà approvato il bilancio 2019/20, in cui da una parte ci saranno perdite, per circa 40 milioni di euro, ma che dall'altra certificherà la crescita del fatturato, pronto a toccare 415 milioni di euro, quota record nella storia del club. Di mezzo, poi, c'è anche il tentativo di rinnovo con Pirelli come main sponsor: il problema attuale sta nella cifra di 16,3 milioni di euro che attualmente il marchio versa annualmente ai nerazzurri. Secondo la dirigenza del club, infatti, dovrebbero essere almeno 25.