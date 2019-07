La Gazzetta dello Sport analizza la situazione di casa Inter dopo lo sfogo di Antonio Conte in conferenza stampa. Nella serata di ieri è andata in scena una cena fra lo stesso allenatore e i dirigenti presenti a Singapore, scelta presa dalla società per tranquillizare Conte e per anticipare il vertice di mercato che andrà in scena lunedì a Nanchino tra Steven Zhang, Beppe Marotta, Piero Ausilio e lo stesso tecnico. Poi, qualche ora dopo, ci sarà anche una cena col patron Zhang Jindong.