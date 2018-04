Inter, Lunin è l'erede di Handanovic: bruciate Arsenal e Juventus

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

L'Inter ha già messo le mani su Andriy Lunin, portiere 19enne dello Zorya che ha già esordito nella Nazionale ucraina guidata da Shevechenko e che è stato bloccato per il futuro. Sarà lui il dopo Handanovic, con Ausilio che ha bruciato la concorrenza della Juventus e dell'Arsenal anticipando le mosse delle avversarie. Il giocatore andrà uno o due anni in prestito in Serie A per farsi le ossa e poi rientrerà in nerazzurro per raccogliere l'eredità dello sloveno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.