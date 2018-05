Inter-Lunin, dallo Zorya al Bologna: la strategia nerazzurra per il portiere

© foto di Luigi Putignano/TuttoLegaPro.com

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega nel dettaglio la strategia che l'Inter ha in mente di adottare per arrivare ad Andriy Lunin, portiere dello Zorya ormai da tempo seguito dai nerazzurri. Il giocatore ucraino verrebbe acquistato dal Bologna dove farebbe esperienza giocando titolare per un paio di stagioni prima di traslocare a Milano (un passaggio blindato dal punto di vista legale) e diventare il portiere titolare dell’Inter. Altrimenti, se l’area sportiva nerazzurra non individuasse extracomunitari indispensabili, potrebbe anche acquisire il cartellino di Lunin (pagandolo intorno ai 6 milioni) e prestarlo agli emiliani. Dentro a questa operazione si sta provando a inserire appunto la Juve che intravede come l’Inter grandi potenzialità nel portiere del 1999.