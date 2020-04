Inter, ma come ha fatto Conte a ribaltare le sorti di Antonio Candreva?

vedi letture

Bilancio dell’ultima stagione senza Antonio Conte: 29 presenze, 11 da titolare, 3 gol, 3 assist. Bilancio della prima annata con Antonio Conte in panchina: 26 presenze, 22 da titolare, 4 gol, 6 assist. E ancora, potenzialmente, altre 23 partite da giocare in tre competizioni. La trasformazione di Antonio Candreva che di anni ne conta 33, ha un nome e un cognome troppo evidente per tutti coloro i quali si sono chiesti per mesi come sia possibile tanta evoluzione in tempi tanto immediati. I soldati restano tali per sempre, fedeli ai loro comandanti.

E uno solo ce n’è di comandante per l’ala romana. In un mese di ritiro e tournée asiatica e il resto dell’estate fatta di corsa e ed esercizio elevati a mille, l’ex Lazio si è presentato a San Siro in agosto che quasi nessuno lo riconosceva. Magro ai limiti della preoccupazione, scattante ai limiti del bolide, concentrato come probabilmente non s’era mai visto, affamato che ti viene da dire: ma allora è vero, Conte compie i miracoli. Quando Candreva sfonda l’incrocio dei salentini al Meazza, il primo a non crederci è proprio lui. Forse, ancora oggi, la sua resta la rete della stagione nerazzurra. Il simbolo del qui adesso è tutta un’altra storia.

Non a caso la fascia destra quasi mai viene nominata quando al centro dei dialoghi c’è il calciomercato. Anche perché l’alternativa si chiama Danilo D’Ambrosio. Garanzia, in parole povere. Sul riscatto di Victor Moses a 12 milioni dal Chelsea, certo si può discutere perché poco tempo c’è stato per trarre conclusioni sul nigeriano arrivato dal Fenerbahçe via Blues. Detto che pure Ashley Young può essere impiegato a destra, Candreva risulta essere a dispetto dell’età l’assoluto re della corsia di riferimento. Che neppure un anno fa, veniva da ridere solo al pensiero.