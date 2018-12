Inter, mal di trasferta e De Vrij in panchina. Col PSV ci sarà bisogno di lui

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo i novanta minuti di Barcellona, per Stefan de Vrij altra panchina pesante, chiaramente indirizzata alla gara di Champions League contro il PSV Eindhoven, e altra sconfitta per l'Inter, che può dare ufficialmente l'addio alla corsa Scudetto dopo neanche un girone di campionato. L'ultima volta che l'olandese era finito in panchina ben presto la sfida si era trasformata in tragedia (sportiva, ndr): era la sfida all'Atalanta, a Bergamo appunto, con gli orobici a dominare sul piano del gioco offensivo e in grado di infliggere ai nerazzurri la più sonora sconfitta dell'anno, ben 4-1, mettendo fine alla lunghissima serie positiva nerazzurra. Ma è già tempo di guardare avanti: contro il PSV Eindhoven si giocherà a Milano, ma di uno come de Vrij, subito in grado di trovare un feeling eccezionale con Skriniar, non si potrà assolutamente fare a meno.