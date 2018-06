Inter, Malcom è la priorità sugli esterni: congelato Politano

Secondo quanto afferma il Corriere dello Sport questa mattina, la priorità sugli esterni per l'Inter resta Malcom. Ieri Pastorello ha incontrato i nerazzurri in qualità di intermediario con il Bordeaux, con la conferma che il giocatore è pronto a lasciare la Francia in caso di via libera. Resta da convincere il club proprietario del suo cartellino, cosa che non appare semplice ma neanche impossibile. Congelata per il momento la pista che porta a Matteo Politano, ma solo perché Ausilio sa di avere la strada in discesa con il Sassuolo in caso di virata sul neroverde.