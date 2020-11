Inter, Malinovskyi obiettivo sensibile a gennaio. Tutto passa da Eriksen

La sfida tra Atalanta e Inter è stata l'occasione per Marotta e Ausilio, in tribuna a Bergamo, per seguire con attenzione Ruslan Malinovskyi, obiettivo di mercato dei nerazzurri in vista del prossimo mercato di gennaio. Tuttosport in edicola questa mattina conferma l'interesse del club di Suning per il talento ucraino classe '93, ma un suo possibile arrivo è legato alla partenza di Eriksen. Senza la cessione del danese, l'Inter non potrà investire sul mercato.