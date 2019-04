Inter, Manaj verso il riscatto: ma i nerazzurri hanno il diritto di recompra

© foto di Federico De Luca

Il futuro di Rey Manaj, attaccante classe 1997, sarà deciso tra la fine di maggio e gli inizi di giugno. Il giocatore albanese, al momento, è in prestito all’Albacete, club spagnolo che milita ne La Liga 2: gli spagnoli vantano un prestito con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo se l’Albacete dovesse centrare la promozione nella massima serie spagnola. FcinterNews.it però chiarisce che l'Inter, dalla sua, possiede un diritto di recompra, anche in virtù di un contratto che scadrà nel giugno del 2020.