Inter, manca l'ultimo via libera per Barella. Poi le visite mediche

Mancano gli ultimi dettagli, poi Nicolò Barella sarà un calciatore dell'Inter. Il Corriere dello Sport scrive che si attende l'ultimo via libera dalla Cina, se non dovesse arrivare per oggi o domani allora il centrocampista sosterrà le visite mediche solo nella prossima settimana. Il trasferimento all'Inter, però, non sembra assolutamente in discussione.

Le cifre - Barella ha un accordo con i nerazzurri sulla base di 2,5 milioni di euro a stagione per un quinquennale, il Cagliari e l'Inter hanno pattuito un prestito oneroso a dieci milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a trenta milioni più bonus.