L'Inter è fiduciosa per il sì all'operazione Romelu Lukaku. Se al Manchester United acquisterà una punta sarà più facile per i nerazzurri acquistare il belga, anche perché rispetto alla Juventus sono pronti a mettere sul piatto un bel pacco di milioni. Secondo La Gazzetta dello Sport il club di Suning è in vantaggio rispetto ai bianconeri che però si sono messi di traverso per la cessione di Mandzukic ai Red Devils, operazione che avrebbe dato una mano "indiretta" a Marotta e Ausilio.