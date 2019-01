© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando quanto rivela Tuttosport, il nome di Eliaquim Mangala è in cima alla lista dei desideri per la difesa dell'Inter. Ventisette anni, centrale mancino del Manchester City dove Guardiola non sembra però prenderlo in considerazione, potrebbe raccogliere l'eredità del brasiliano Miranda dall'estate che verrà, essendo in scadenza di contratto, ma anche da gennaio in caso di addio immediato del brasiliano.