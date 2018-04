Inter, Mangala in scadenza: piace ai nerazzurri e al Valencia

Fonte: Fcinternews.it

La scorsa estate il nome di Eliaquim Mangala è stato prepotentemente accostato all'Inter come possibile rinforzo dei nerazzurri. Non se ne fece nulla e il francese fu ceduto in prestito all'Everton. A giugno tornerà al Manchester City, che detiene il suo cartellino e con cui è sotto contratto fino al 2019. Il club non ha intenzione di rinnovarglielo, e secondo quanto riportato dal Daily Mirror, Mangala è ancora un obiettivo dell'Inter. Anche il Valencia, però, resta alla finestra.