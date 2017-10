© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo centrocampo. L'Inter pensa a rinforzare la difesa già a gennaio e il viaggio di Piero Ausilio in Inghilterra è servito per incassare un nuovo sì da Eliaquim Mangala del Manchester City, poco considerato da Pep Guardiola. Se la società inglese accontenterà il tecnico prendendo un centrale a gennaio il francese potrebbe accasarsi all'Inter in prestito. A riportarlo è Tuttosport.