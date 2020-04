Inter, maniavantismo bandito. "Andare a mille" il credo di Conte: ora più che mai

No al maniavantismo. D'accordo le strategie, in tempi di normalità, che portano a mettere pressione nei confronti di chi vince da anni, ma non adesso. Non in questo caso. Siamo tutti d'accordo che il calcio necessita di una ripartenza che molto deve agli interessi che gravitano attorno ad esso. Stiamo parlando di contratti con i calciatori, appeal per il brand, accordi di sponsorizzazione e partnership, interesse pubblico, marketing e merchandising, quasi 90mila persone che al momento stanno a casa a girare i pollici, cedimenti in borsa per le società quotate. Un ridimensionamento che corre veloce e spietato e mette in scacco l'intero pianeta del pallone. Nondimeno guai, quando la data dell'eventuale ripartenza è solo un'ipotesi, a scatenare il movimento del campionato falsato. Del tutto è ormai compromesso e chissenefrega di tornare a giocare, tanto i favoriti sono sempre altri. Qualora si dovesse ricominciare a giocare a calcio, limiti e ritmi peseranno sulle spalle di tutti. Chiaro che alcuni di questi saranno più o meno attrezzati a un andamento folle e altri no, ma di fronte a una catastrofe capace di mettere in scacco il sistema del football, di scuse non ce ne deve essere neppure l'ombra. L'Inter di questo ne è pienamente consapevole. Non è nello stile nerazzurro fare luce, a priori, sullo scenario certamente non proprio esaltante quanto a tempi di recupero e proposte di formule del tutto inedite. Conte e i calciatori stanno già preparandosi per un finale di stagione mai sperimentato prima. Casomai esaltati dall'idea di spingere a mille e raddrizzare il cammino dell'ultimo periodo in campionato e Coppa Italia. Guarda caso, da sempre, il credo di Antonio.