Inter, Marcelino riscatta Kondogbia: "Nessuno lo mette in dubbio"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Di dubbi, circa l'acquisto a titolo definitivo da parte del Valencia di Geoffrey Kondogbia, non ne ce sono più. Il club spagnolo, entro il 30 maggio, verserà 25 milioni di euro nelle casse dell'Inter per esercitare il diritto di riscatto su esplicita richiesta di Marcelino, che anche oggi in conferenza stampa ha spiegato il suo punto di vista sul tema: "Con me (la società ndr) discute di situazioni sportive, mai di quelle contrattuali. Poi, ovviamente, non c'è nessuno nell'ambiente del Valencia che dubiti che Kondogbia sia un pilastro imprescindibile per avere una squadra con un potenziale maggiore il prossimo anno".