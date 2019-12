© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Marcos Alonso potrebbe tornare in corsa come possibile rinforzo per l’Inter. Come riportato da Fcinternews.it, l’ex Fiorentina è chiuso al Chelsea e potrebbe decidere di cambiare aria. Antonio Conte sarebbe ben felice di ritrovarlo, ma l’Inter sembra più intenzionata a fare investimenti a centrocampo a gennaio. Lo spagnolo potrebbe comunque tornare d’attualità in estate, visto che Cristiano Biraghi è in prestito (con diritto di riscatto) e Kwadwo Asamaoh non più giovanissimo.