Inter, Marcos Alonso sul gong del mercato: lo spagnolo ai ferri corti con il Chelsea

vedi letture

Matteo Darmian, quasi sicuramente, sarà l'ultimo acquisto in entrata per l'Inter durante questa finestra di mercato. I nerazzurri potrebbero cambiare idea qualora si presentasse un'occasione importante sul mercato. Come si legge sulle colonne di Tuttosport l'Inter osserva con attenzione l'evolversi della situazione relativa a Marcos Alonso, i cui rapporti con Frank Lampard sono ormai completamente deteriorati dopo che il giocatore, una volta sostituito a fine primo tempo nella gara con il West Bromwich, si è diretto direttamente sul pullman. Questo potrebbe aprire uno spiraglio inatteso per l’Inter, che l’operazione può farla soltanto in prestito con diritto di riscatto, una formula sempre respinta dal Chelsea.