© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a gennaio l'Inter lavorerà molto in vista della successiva finestra estiva, con l'obiettivo di mettere le basi per un grande colpo a centrocampo. Detto che Modric resta un nome caldo anche per le vicende dello scorso agosto, in questo momento il numero uno nella lista di Marotta e Ausilio è quello di Toni Kroos, considerato perfetto per acquistare sia fisicità che qualità in mediana. L'altro nome è quello di Sergej Milinkovic-Savic che però ha dei costi attualmente considerati fuori dai parametri di Suning.