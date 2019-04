© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ad dell'Inter Beppe Marotta sta da tempo pianificando il futuro della rosa nerazzurra e per il centrocampo ha due nomi in lista da provare ad acquistare per alzare il livello della mediana. Il sogno porta ancora a Ivan Rakitic, con il tecnico del Barcellona Valverde che non lo vorrebbe cedere ma con i blaugrana che invece sarebbero pronti a salutarlo per 40 milioni di euro. L'alternativa porta a Lorenzo Pellegrini della Roma, per cui basterebbero 30 milioni da pagare in due esercizi. A riportarlo è La Repubblica.