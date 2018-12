Gli obiettivi per giugno dell'Inter tratteggiati dal quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola. Detto che a gennaio l'Inter, anche alla luce dell'eliminazione dalla Champions League, non si muoverà, per giugno il discorso sarà diverso. Nel mirino di Giuseppe Marotta diversi giocatori svincolati: da Mata a Fabregas, passando per Ramsey e Rabiot. Ma nel mirino del dirigente nerazzurro anche altri giocatori: Sergej Milinkovic-Savic (Lazio) e Federico Chiesa (Fiorentina) sono i primi obiettivi.