Inter, Marotta: "Amarezza e delusione. Abbiamo espresso il nostro disappunto alla squadra"

Momento complicato in casa Inter, dopo la sconfitta contro il Bologna. Giuseppe Marotta, direttore generale e amministratore delegato sport nerazzurro, ai microfoni di Sky analizza il KO con i rossoblù: "Rimangono amarezza e delusione per non aver ottenuto i tre punti, anche alla luce di un'ottima prima parte di gara. Rimane una grandissima delusione".

Cosa è successo nel post partita?

"Ci siamo fermati tutti noi dirigenti con Conte per fare una disamina del momento, ma soprattutto per esprimere la nostra amarezza, il nostro sconforto, il disappunto per una vittoria che poteva essere alla portata".

