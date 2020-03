Inter, Marotta: "Amarezza per quello che è successo, non abbiamo capito le motivazioni"

Nel corso di ‘Pressing’, in onda su Rete 4, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha analizzato il momento delicato vissuto dal calcio italiano visti i tanti rinvii dovuti al Coronavirus: “L'amarezza per il modo in cui si è arrivati alla decisione è passata. Ma era un'amarezza non solo dei dirigenti o dei tifosi dell'Inter, bensì di tutte le squadre coinvolte, che sono dieci. Normale ci fosse un po' di inquietudine e di amarezza. L’intervento di Malagò sicuramente è stato giudizioso ed è volto a cercare un po’ di chiarezza in un momento caotico del campionato. Sicuramente noi come Inter, dopo la decisione improvvida da parte della Lega Calcio, abbiamo richiesto un consiglio di Lega straordinario. Abbiamo chiesto che la lega proponga 2-3 ipotesi, quella di Malagò è una delle ipotesi, poi valuteremo anche le altre. È giusto che venga presa una decisione perché questo campionato deve andare avanti con grande regolarità”.

Ci sono state delle pressioni sui rinvii?

“La cronologia dei fatti è semplicissima, la Lega ha chiesto di usare lo strumento delle partite a porte chiuse proprio per dar seguito al campionato e garantire regolarità. Giovedì la Lega ha emanato un comunicato in cui confermava la disputa delle gare a porte chiuse, le società si sono organizzate. Poi improvvisamente nella giornata di sabato, senza che i club siano stati interpellati, è stato emesso un comunicato che smentiva quanto detto 48 ore prima. Da qui deriva la grande amarezza mia e dell’Inter. Sicuramente questo cambio di marcia ci ha trovati impreparati. Se ci siano state pressioni devono esplicitarlo Dal Pino e De Siervo. Sarebbe stato meglio convocare un consiglio straordinario per arrivare a una decisione in concerto tra tutti. Le motivazioni del rinvio non le abbiamo capite neanche noi”.

Da uno a 100 quante possibilità ci sono di giocare contro la Juventus lunedì 9 marzo?

“La volontà mia e dell’Inter è quella di arrivare a un chiarimento prima possibile in modo da poter affrontare la preparazione alle gare in modo chiara. Mercoledì a Roma sono certo che arriveremo al termine dell’assemblea a trovare un percorso chiaro e definito, considerando anche la salute dei cittadini, dei calciatori, dei dirigenti e degli addetti ai lavori”.