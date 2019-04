Fonte: fcinternews.com

Sia Marotta che Ausilio in questi anni hanno spesso giocato d'anticipo sul mercato, portando a casa giocatori a parametro zero. Adesso la coppia vorrebbe continuare il percorso e nel mirino c'è Ilkay Gündogan, bersaglio grosso per il 2020, quando scadrà il suo contratto col Manchester City. Lo conferma Tuttosport: L’Inter negli ultimi mesi ha focalizzato le attenzioni degli osservatori sul giocatore (per verificarne soprattutto la tenuta fisica, il resto non si può discutere) anche perché si tratta comunque di un’operazione importante dato che Gündogan chiede 9 milioni a stagione.