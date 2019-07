Inter, Marotta: "Barella e Dzeko obiettivi ma è una fase interlocutoria"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte come nuovo tecnico dell'Inter è stata occasione per l'ad Giuseppe Marotta anche di rispondere a precise domande di mercato. Come quelle su Nicolò Barella ed Edin Dzeko, cui il dirigente nerazzurro ha risposto inizialmente così: "Siamo in una fase di cantiere. Sarebbe bello dare subito a Conte una squadra completa ma, nonostante le idee siano chiare, non abbiamo fretta".

Parlando del centrocampista cagliaritano, ha detto: "Normale che il club che detiene il cartellino faccia il prezzo che vuole, poi il giocatore decide e, in questo senso, il prezzo lo fa il mercato. Esiste una congruità del valore che bisognerà stabilire", mentre sul bosniaco ha spiegato che "giochiamo a scacchi. Il venditore prova a essere più bravo del compratore e al contrario. Il giocatore - che è un obiettivo - ha manifestato un interesse, ma non significa che deve mancare il rispetto per il suo club. Siamo in una fase interlocutoria ma non nascondo che sono due obiettivi".