Inter, Marotta: "Bella esperienza alla Juve, ora guardiamo al futuro"

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro la Juventus: "E' il Conte normalissimo del pre partita, ovvero caricato al massimo. Prepara le partite nel modo giusta. Queta è importante non tanto per la classifica quando perchè è una verifica per noi dopo un ruolino di marcia inaspettato ma positivo

C’è voglia di rivalsa?

"Assolutamente no. Noi siamo dei professionisti. Oggi sono all’Inter sono contento di quello che ho trovato, del management e dei tifosi. E' un altro capitolo. Stasera è una partita importantisima. Siamo contenti che ci sia una cornice così importante e mi auguro certamente di fare bene".

Un po' di farfalle nello stomaco Conte le avrà?

"Ce l'ha perchè è una partita importante Sappiamo che è favorita la Juve ma noi possiamo contare sulle nostre capacità. Oggi siamo primi in cassiifca e vogliamo continuare. La storia poi non si può cancellare. Per entrambi c’è stata una bella esperienza nella Juve, ora siamo all’Inter e guardiamo al futuro cerchiamo di riportare l’Inter dove merita e credo che questa sia la strada giusta attraverso gli investimenti della società Siamo fiduciosi".

Avuto segnali dal Milan per Spalletti?

"Ci potete dare delle indicazioni voi (ride ndr)".