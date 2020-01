© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Penso che non faremo altre operazioni". Nell'intervista rilasciata a Rai Sport prima di Inter-Fiorentina ( gara attualmente in corso ), Beppe Marotta, ad area sportiva dei nerazzurri, ha chiuso il mercato in entrata: "Questo è una sessione di opportunità, dopo averne trovata una come Eriksen non ci sono giocatori a disposizione che possano aumentare la qualità".

È stata una trattativa veloce.

"In realtà è stata lunga, perché la controparte è un grande manager come Daniel Levy. Però eravamo tranquilli, perché il giocatore aveva sposato il nostro progetto e voleva lavorare con Conte. L'accordo trovato premia tutta l'Inter".

Servono i campioni per un modello vincente?

"Serve tutto. Serve un allenatore forte, come pure un gruppo che dia il giusto mix di qualità".

State lottando con la Juve.

"Siamo contenti di quanto fatto, senza agli altri ma pensando solo a noi stessi. Il percorso fatto finora è positivo, dobbiamo puntellarlo nel modo migliore".