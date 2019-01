© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pochi istanti prima del fischio d'inizio di Inter-Lazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, l'a.d. sport del club nerazzurro Giuseppe Marotta si sofferma ai microfoni di Rai Sport per un breve commento sui temi caldi in casa interista, a partire dalla chiacchierata e recente passeggiata di Antonio Conte per le vie di Milano: "Milano è una grande città, oltre che bella. E quindi mi sembra legittimo che un cittadino come lui possa passeggiare in centro. Noi abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato, stasera giochiamo in Coppa Italia e siamo in corsa in Europa League. Quello che è il nostro percorso di crescita passa da questi obiettivi, il club ha massima fiducia in lui".