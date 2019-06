Giuseppe Marotta è in questi minuti a Lugano per presentare il prossimo ritiro dell'Inter. E in conferenza stampa, l'ad nerazzurro ha rilanciato le ambizioni della squadra in vista della stagione 2019/20: "Con Antonio Conte, top player vero, l'intenzione è quella di regalare tante soddisfazioni grazie alle sue competenze", ha detto Marotta.

