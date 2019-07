Inter, Marotta: "Conte grande motivatore, orgogliosi della scelta"

Giuseppe Marotta, ad dell'Inter, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sky Sport.

Marotta, la sede è già da Champions. Il resto della costruzione e del tuo lavoro a che punto è?

"Sono orgoglioso di far parte di questo progetto che coinvolge la famiglia Zhang e l'Inter, società con dei valori importanti rappresentati da questi trofei. Chi lavora per questa società ha la cultura del lavoro e della vittoria, oltre che del senso di appartenenza".

Questa è una stagione di profondo rinnovamento, può essere un anno zero?

"Diciamo che è un punto di partenza. La società si è distinta nel dare un'identità precisa. Siamo usciti dal settlement agreement e ora inizia un nuovo percorso che ci porta ad alzare l'asticella verso nuovi traguardi".

Com'è lavorare con Steven Zhang e con Suning? Com'è il tuo rapporto con Steven?

"Suning è un modello vincente nell'imprenditoria mondiale, i valori che ha portato nel mondo imprenditoriale li ha trasmessi nell'Inter con la presenza di un giovane presidente che ha un'educazione cinese, una grande passione che aumenta di giorno in giorno e che lo porta ad identificarsi come uno di noi. E' anche un grande stimolo per raggiungere obiettivi importanti".

Com'è nata l'idea Conte?

"L'idea è nata dalla volontà di raccogliere un profilo che avesse i valori citati prima e che potesse aiutare la crescita del club. Di questa scelta siamo orgogliosi".

Sei d'accordo col concetto di Pazza Inter da ridimensionare?

"L'obiettivo è trovare stabilità".

Conte uomo spigoloso che pretende tanto, che Antonio Conte hai ritrovato?

"Le caratteristiche sono invariate, è un grande motivatore verso squadra e società. Cura veramente i minimi particolari e così si possono raggiungere traguardi importanti. Accanto a lui tutti possiamo crescere".

Esiste un metodo Marotta nella gestione del club, rispettando criteri di sostenibilità. Hai sempre lavorato in club che hanno sempre guardato al bilancio. Come si presenta la tua stagione e come pensi di applicare questi criteri all'Inter?

"Per me non sempre vince chi spende di più. E' compito del management di porsi gli obiettivi, i nostri sono quelli di partecipare costantemente alla Champions, alzare l'asticella nel campionato italiano, cercare di vincere la Coppa Italia. Questo lo si ottiene con un mix tra il costruire una squadra forte e il rispetto dei parametri di equilibrio economici e finanziari".

L'obiettivo Champions è limitante o lo porti avanti pensando di poter raggiungere altro?

"Nello sport non bisogna mai porsi limiti, ma dare sempre il massimo di sé. Dietro questo c'è sempre l'alchimia giusta, se non si crea la cultura dell'alibi si può trovare la strada per raggiungere obiettivi straordinari per questo momento".