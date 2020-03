Inter, Marotta contro il presidente Dal Pino: "Gestione improvvida che non soddisfa i club"

Il presidente di Lega Dal Pino ha preso la decisione di rinviare le 5 partite di questo turno che dovevano disputarsi a porte chiuse. Beppe Marotta, nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche su di lui: "Se chiederò le sue dimissioni? Non so, di certo la sua gestione è stata improvvida. Perché per queste cinque partite la Lega ha preso posizione e invece per Atalanta-Lazio non si è esposta? Quando si giocherà quella partita?". Il dirigente nerazzurro non crede ci sia la mano di Lotito: "No, assolutamente, Lotito è molto dispiaciuto per il rinvio di queste partite. E come lui, posso assicurare che la decisione ha lasciato insoddisfatte moltissime società".